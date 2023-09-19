Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçtan 13 kaçak göçmen çıktı AYDIN'ınİncirliova ilçesinde sürücüsünün `dur´ ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan hafif ticari araçtan 13 kaçak göçmen çıktı. Göçmenlerin kişi başı 2 bin 590 dolar verdiği ve Kuşadası'ndan yanlarındaki lastik botla Yunanistan'a kaçmak istedikleri öğrenildi.

AYDIN'ınİncirliova ilçesinde sürücüsünün `dur´ ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan hafif ticari araçtan 13 kaçak göçmen çıktı. Göçmenlerin kişi başı 2 bin 590 dolar verdiği ve Kuşadası'ndan yanlarındaki lastik botla Yunanistan'a kaçmak istedikleri öğrenildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada saat 01.30 sıralarında şüphe üzerine 06 DJ 7587 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti. Araç polisin takibiyle durduruldu. Bu sırada araçtan kaçak göçmenler indi. Polis, araziye dağılarak kaçmaya çalışan 7 göçmeni yakaladı. Araçtakilerle birlikte 8'i Filistin, 4'ü Suriye ve 1'i de Ürdün uyruklu olmak üzere 13 kaçak göçmen gözaltına alındı. Araçta ayrıca dolu benzin bidonu, 1 şişme lastik bot ile çeşitli yaşamsal malzeme ele geçirildi. Aracı kimin kullandığının ise yapılacak incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

Kaçak göçmenlerin polisteki ifadelerinde organizatörlere kişi başı 2 bin 590 dolar para ödediklerini ve Kuşadası'nda yanlarındaki lastik bot ile Yunanistan'a kaçacaklarını söyledikleri öğrenildi. Kaçak göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.