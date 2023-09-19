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        Kuşadası Özer Türk Stadı'nda vandal kabusu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:05
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        Kuşadası Özer Türk Stadı'nda vandal kabusu
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        TFF3'üncüLig 3'üncü Grup takımlarından Kuşadasıspor'un iç saha maçlarını oynadığı Kuşadası Özer Türk Stadı, kimliği belirsiz vandalların saldırısına uğradı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakımı yapılan Özer Türk Stadı'nın çim sahası gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası halkına ait kaynaklarla kentimize yaptığımız yatırımlara zarar vermek açıkça vandallık ve halk düşmanlığıdır" dedi. 

        Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen yıl gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile birinci sınıf çimlerle kaplanarak TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı'nda yer alan kriterlere uygun hale getirilen ve son olarak 26'ncı Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesine de ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı'nın zemini kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Dün gece saat 02.38 sularında güvenlik kameralarınca alınan görüntülerde 5 kişi olduğu tespit edilen vandallar, Özer Türk Stadı'na gizlice girerek çim zeminin belirli bölgelerini yerinden sökmek suretiyle zarar verdi.

        BAŞKAN GÜNEL'DEN TEPKİ

        Kuşadası Belediyesi ekiplerince kısa süre içerisinde eski haline getirilen Özer Türk Stadı'nın zeminini tahrip eden vandallara sert tepki gösteren Belediye Başkanı Ömer Günel, stadın kentin sosyal ve sportif yaşamı için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde kültür, sanat ve spor aktivitelerine destek olmak amacı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamunun kaynaklarını kullanarak kentimizde yürüttüğümüz çalışmalara zarar vermek isteyen vandallarla daha önce de karşılaştık. Son olarak önemli müsabakalara sahne olan ve yürüttüğümüz çalışmalarla TFF kriterlerine uygun hale getirdiğimiz Özer Türk Stadı'na yapılan saldırı Kuşadası'na yapılmıştır. Bu açıkça vandallık ve halk düşmanlığıdır. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması hususunda takipçi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

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