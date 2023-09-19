Didim'de 49 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

AYDIN'ınDidimilçesinde, makilikte Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 49 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri kaçırmaya çalışan 1'i kadın 3 organizatör ise 100 metre ileride yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışmada, dün akşam saatlerinde Mavişehir Mahallesi Sırtlan Koyu civarında makilikte saklanmış 45'i Afganistan ve 4'ü İran uyruklu toplam 49 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Çevrede araştırma yapan ekipler, 100 metre ileride otomobilde bekleyen S.M.B. (31) isimli kadın ile beraberindeki şüpheliler M.Ç. (48) ve K.R.B.'yi (35) yakaladı. Sorgusunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. 49 kaçak göçmen ise polisteki işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.