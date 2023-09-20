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        Nazilli Belediyespor'da Kaya dönemi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:05
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        Nazilli Belediyespor'da Kaya dönemi
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta yaz dönemindeki devir kaosunun ardından henüz 14 Ağustos'ta kulübü devraldığı belirtilerek yönetime gelen Başkan Süleyman Urkay'ın da istifa ettiği Nazilli Belediyespor'da başkanlık koltuğuna Başkan Yardımcısı Şahin Kaya getirildi. Nazilli Belediyespor'da Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la kulübe mali sözlerini yerine getirmediği iddiasıyla ters düşen Denizlili iş insanı Süleyman Urkay ve bazı yönetim kurulu üyelerinin istifasının ardından izlenecek yol haritası belli oldu. Siyah-beyazlılarda kulüp başkanlığına Urkay'ın istifa ettiği aynı gün Başkan Yardımcısı ve Basın Sorumlusu Şahin Kaya getirildi. Şahin Kaya'nın mevcut yönetimden ve yeni eklenecek isimlerle görevi sürdüreceği bilgisine ulaşıldı.

        Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde oluşturularak açıklanacağı belirtildi. Yönetime yeni giren isimlerle birlikte kulübe yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaynak girişinin sağlandığı öğrenildi. Ligde 4'te 4 yapan Nazilli'de hafta sonu deplasmanda oynanacak Bucaspor 1928 karşılaşması öncesi moral olması için ödenmesi gereken 2 galibiyet primin futbolcuların hesaplarına yatırılacağı vurgulandı. Ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde de peşinatların ödeneceği bilgisine ulaşıldı. Urkay'ın göreve getirdiği teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun da göreve devam edeceği öğrenildi. Yönetimin sponsorluk görüşmeleri yaptığı, yaratılacak 20 milyon TL'lik kaynakla UÇK, SGK vergi ve esnafa olan borçların da ödeneceği belirtildi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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