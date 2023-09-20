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        Efeler'de hedef seri yakalamak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:03
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        Efeler'de hedef seri yakalamak
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Bulvarspor'la berabere kaldıktan sonra 2'nci haftada Hacettepe 1945'i evinde 4-1 yenerek 3 puanla tanışan Efeler 09 Spor FK'da Teknik Direktör Veyis Kanber, Sapanca deplasmanına da galibiyet hedefiyle gideceklerini söyledi. İncirliova'da alışık olmadıkları bir sahada Hacettepe karşısında net bir zafer elde ettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Takımımızda güzel bir aile ortamı oluşmuş vaziyette. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Önümüzdeki Sapanca Gençlikspor maçında da aynı düşünceyle mücadele edeceğiz. Sakarya'dan 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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