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        Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde 900 gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ile yakalanan Ayhan Aksoy (54), tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:50
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        Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde 900 gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ile yakalanan Ayhan Aksoy (54), tutuklandı. 

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Aksoy'un uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada belirlenen adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 900 gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

        Ayhan Aksoy, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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