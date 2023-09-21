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        Kazdan 9 gün sonra beyin ölümü gerçekteşti, aile organlarını bağışladı

        AYDIN´ınNazilli ilçesinde, motosikletle otomobile çarptıktan sonra kamyonun altına sürüklenerek ağır yaralanan Osman Başpınar'ın (24) tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile organlarını bağışlayınca Başpınar'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya can oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:59 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:00
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        Kazdan 9 gün sonra beyin ölümü gerçekteşti, aile organlarını bağışladı
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        AYDIN´ınNazilli ilçesinde, motosikletle otomobile çarptıktan sonra kamyonun altına sürüklenerek ağır yaralanan Osman Başpınar'ın (24) tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile organlarını bağışlayınca Başpınar'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya can oldu. 

        Kaza, 13 Eylül´de sabah saatlerinde Beydağı-Nazilli yolu üzerinde meydana geldi. Cam Fabrikasında çalıştığı öğrenilen Osman Başpınar, Bekirler Mahallesinden Kuyucak yönüne motosikletle giderken önce karşı yönden gelen otomobille çarpışıp ardından kamyonetin altına sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevke dildi. Ağır yaralanan Başpınar olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 

        ORGANLARI 3 HASTAYA HAYAT OLACAK

        Başpınar'ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organların bağışlanması istedi. Organların bağışa uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiklerden sonra kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin bağışlanmasına karar verildi. Başpınar´ın kalbi, Antalya´ya, 2 böbreği İstanbul ve karaciğeri ise Denizli´de organ bekleyen hastalara gönderildi.

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