Aydın'da çifte otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama
AYDIN'ınGermencikilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde, 2 kilo skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
AYDIN'ınGermencikilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde, 2 kilo skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde Germencik girişinde önlem alan ekipler, şüphe üzerine 2 otomobili, başlatılan 'Şafak' operasyonuyla durdurdu. Otomobillerdeki aramalarda paketler halinde toplam 2 kilo skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi. Otomobillerde bulunan Abdullah Kapdağ (33), Umut Kızılay (31), Murat Açıkgöz (33) ve Hakan Arman (33) gözaltına alındı. 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.