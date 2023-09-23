Kuşadasıspor - Silivrispor: 2-1
STAT:KuşadasıÖzer Türk
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Ünal Doğru, Azem Zorlu
KUŞADASISPOR: Yunus Emre (Dk. 83 Bartu) - Murat, Özgür, Türker, Anıl, Oğuzhan (Dk. 69 Muhammed Umut), Çağrı, Süleyman (Dk. 69 Ali Yiğit), Atakan (Dk. 79 Dilaver), Serdar, Hüseyin (Dk. 79 Taha)
SİLİVRİSPOR: Mehmet Doğan - Oğuz, Mehmet Uslu (Dk. 46 Ramazan Efecan), Kerim, Ramazan Kallıoğlu, Mehmet Aydın, Halil Çiçek (Dk. 73 Emre Demir), Emre Eser (Dk. 81 Tugay), Seymen Salih, Hasan (Dk. 46 Arda), Halil Uysal (Dk. 81 Ertuğrul)
GOLLER: Dk. 11 Atakan, Dk. 22 Serdar (Kuşadasıspor), Dk. 48 Seymen Salih (Silivrispor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Atakan, Türker, Muhammed Umut, Bartu (Kuşadası), Halil (Silivrispor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kuşadasıspor, evinde Silivrispor'u 2-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Atakan ve 22'nci dakikada Serdar atarken, konuk takımın tek golü 48'inci dakikada Seymen Salih'ten geldi. Bu sonuçla Kuşadasıspor 9 puana ulaşırken, Silivrispor 1 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-09-23 18:03:55