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        Nazilli Belediyespor frene bastı

         TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçını kazanıp 12 puanı hanesine yazdıran Nazilli Belediyespor, İzmir'de frene bastı. Bucaspor 1928'e konuk olan siyah-beyazlılar ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-1 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu üst üste goller yediklerini ifade ederek, "Maçı çevirebilmek için mücadele ettik ama olmadı. Yenilgiyle tanıştık. Ancak biz iyi bir takımız. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp, toparlanacağız" diye konuştu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:23
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        Nazilli Belediyespor frene bastı
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         TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçını kazanıp 12 puanı hanesine yazdıran Nazilli Belediyespor, İzmir'de frene bastı. Bucaspor 1928'e konuk olan siyah-beyazlılar ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-1 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu üst üste goller yediklerini ifade ederek, "Maçı çevirebilmek için mücadele ettik ama olmadı. Yenilgiyle tanıştık. Ancak biz iyi bir takımız. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp, toparlanacağız" diye konuştu. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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