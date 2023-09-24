Nazilli Belediyespor frene bastı TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçını kazanıp 12 puanı hanesine yazdıran Nazilli Belediyespor, İzmir'de frene bastı. Bucaspor 1928'e konuk olan siyah-beyazlılar ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-1 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu üst üste goller yediklerini ifade ederek, "Maçı çevirebilmek için mücadele ettik ama olmadı. Yenilgiyle tanıştık. Ancak biz iyi bir takımız. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp, toparlanacağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL