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        Kazada otomobilden fırlayıp, beline demir bariyer saplanan sürücü yaşama tutunamadı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde, bariyerleri parçalayıp, alt yola düşen otomobilinden fırlayıp, beline demir saplanan Hikmet Beldek (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:50
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        Kazada otomobilden fırlayıp, beline demir bariyer saplanan sürücü yaşama tutunamadı
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde, bariyerleri parçalayıp, alt yola düşen otomobilinden fırlayıp, beline demir saplanan Hikmet Beldek (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aydın çevre yolunda meydana geldi. Kuşadası'ndan Aydın yönüne giden Hikmet Beldek, 09 ACA 662 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerleri parçalayan otomobil 4 metre yükseklikten alt yola düşerek asılı vaziyette kaldı. Kaza sırasında sürücü koltuğundan fırlayan Beldek'in beline demir bariyer saplandı.

        BELİNDE DEMİR PARÇASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Beldek'in beline saplanan demir çubuk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demir bariyer parçası ile ambulansa bindirilen Beldek, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Hikmet Beldek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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