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        Didim'de 13 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör şüphelisi tutuklandı

         AYDIN'ınDidimilçesinde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştığı belirlenen 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:25
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        Didim'de 13 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör şüphelisi tutuklandı
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         AYDIN'ınDidimilçesinde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştığı belirlenen 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri tutuklandı.

        Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkisinde makilikte dün saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen C.M., M.B., J.G.A., A.S. ve M.İ. de Kamacı Caddesi'nde otomobille kaçarken yakalandı. 5 Türk organizatör polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Yakalanan 13 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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