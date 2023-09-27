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        Nazilli'de kuvvetli rüzgar ve sağanak; ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu

         AYDIN´ınNazilliilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, mezarlıktaki bir çam ağacı yola devrildi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:40
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        Nazilli'de kuvvetli rüzgar ve sağanak; ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu
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         AYDIN´ınNazilliilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, mezarlıktaki bir çam ağacı yola devrildi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Nazilli´de saat 16.00 sıralarında aniden etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zafer Mahallesi Dallıca İsabeyli yolu üzerindeki Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan bir çam ağacı, rüzgar nedeniyle kırılarak yola devrildi, yağış nedeniyle ise kırsal mahallelerin yollarında su birikintileri oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Nazilli Belediyesine bağlı ekipler, devrilen çam ağacını keserek yoldan kaldırdı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol ise ağacın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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