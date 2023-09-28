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        Nazilli'nin gözü Adıyaman'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:42
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        Nazilli'nin gözü Adıyaman'da
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        BahattinALBAYRAK/ NAZİLLİ, (DH)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 4'te 4'le başladıktan sonra ilk yenilgisini geçen hafta Bucaspor 1928 deplasmanında 3-1'lik skorla alan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde Adıyaman FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi istiyor. Nazilli Belediye Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyioğlu, "Kendi sahamızda ve taraftarlarımızın destekleri ile bu önemli maçımızı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Duran top, köşe atışı ve golcülerimizde antremanlarımız da sürekli gol çalışmaları yapıyorlar. Ben oyuncularımın bu önemli maçımızı kazanacaklarına olan güvenimi koruyorum. Oyuncularıma inanıyorum" dedi.

        Nazilli, kadroda yer alamayan futbolcular için Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yatağanspor ile tesislerinde oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlıların gollerini Barış Örücü attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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