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        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

        AYDIN'ınNazilli ve Kuşadası ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:40
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        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
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        AYDIN'ınNazilli ve Kuşadası ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası'nın Soğucak ve Nazilli'nin İsabeyli mahallerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerine belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerdeki aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 1 yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen kazançların kripto paralara çevrilerek aktarıldığı soğuk cüzdan, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 kamera kayıt cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili T.H. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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