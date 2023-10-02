Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor kaldığı yerden

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Nazilli Belediyespor evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip taraftarının gönlünü aldı. Bu sezon oynadığı ilk 4 maçı kazandıktan sonra Buca'da fren yapan Nazilli, 6 maçta 5'inci kez kazanıp zirve yarışına kaldığı yerden devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor kaldığı yerden
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Nazilli Belediyespor evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip taraftarının gönlünü aldı. Bu sezon oynadığı ilk 4 maçı kazandıktan sonra Buca'da fren yapan Nazilli, 6 maçta 5'inci kez kazanıp zirve yarışına kaldığı yerden devam etti.

        Aydın ekibinde teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yavuzyiğitoğlu, "İçeride 3'ncü galibiyetimizi aldık. Oyun olarak daha gelişmemiz gereken haftalardayız. İstediğimiz oyunu sahaya çok yansıtamadık ama skor çok güzel. İlk yarı çalıştığımız pozisyonlardan 2 gol bulduk. Benim adıma daha kıymetli çünkü çalıştıklarımızı sahada görünce çok mutlu oluyorum. Oyuncularım sürekli gelişiyorlar. Bize olan inançlarını oyuna da yansıtıyorlar. Çok güzel başladık, hep birlikte çok güzel bir hikaye yazıyoruz. İnşallah sonu da güzel olur" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        Aydın açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyatsız tiroid nodülü te...
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyatsız tiroid nodülü te...
        Didim açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu
        Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu