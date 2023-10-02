Nazilli Belediyespor kaldığı yerden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Nazilli Belediyespor evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip taraftarının gönlünü aldı. Bu sezon oynadığı ilk 4 maçı kazandıktan sonra Buca'da fren yapan Nazilli, 6 maçta 5'inci kez kazanıp zirve yarışına kaldığı yerden devam etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Nazilli Belediyespor evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip taraftarının gönlünü aldı. Bu sezon oynadığı ilk 4 maçı kazandıktan sonra Buca'da fren yapan Nazilli, 6 maçta 5'inci kez kazanıp zirve yarışına kaldığı yerden devam etti.

Aydın ekibinde teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, farklı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yavuzyiğitoğlu, "İçeride 3'ncü galibiyetimizi aldık. Oyun olarak daha gelişmemiz gereken haftalardayız. İstediğimiz oyunu sahaya çok yansıtamadık ama skor çok güzel. İlk yarı çalıştığımız pozisyonlardan 2 gol bulduk. Benim adıma daha kıymetli çünkü çalıştıklarımızı sahada görünce çok mutlu oluyorum. Oyuncularım sürekli gelişiyorlar. Bize olan inançlarını oyuna da yansıtıyorlar. Çok güzel başladık, hep birlikte çok güzel bir hikaye yazıyoruz. İnşallah sonu da güzel olur" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,