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        Nazilli Belediyespor'un rakibi Serik Belediyespor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:32
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        Nazilli Belediyespor'un rakibi Serik Belediyespor
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip 15 puanla 3'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor yarın Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi. Yavuzyiğitoğlu, "Zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz. Zorlu bir maç olacak ama istediğimiz skoru alacak gücümüz var" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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