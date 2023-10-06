Nazilli Belediyespor'un rakibi Serik Belediyespor

TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Adıyaman FK'yı 3-0 yenip 15 puanla 3'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor yarın Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi. Yavuzyiğitoğlu, "Zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz. Zorlu bir maç olacak ama istediğimiz skoru alacak gücümüz var" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,