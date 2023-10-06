Aydın'da otomobil, kaldırımdaki direğe çarptı: 2 ölü

AYDIN'ınEfelerilçesinde kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti. Kaza anı, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Kuyulu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler'den İncirliova yönüne giden 58 DU 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk dildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ömer Bütün (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatı kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Parmak izinden kimlik tespiti yapılamaya çalışırken, otomobili kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Öte yandan kaza anının MOBESE kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; aşırı hızlı olduğu görülen otomobilin kontrolden çıkıp, kaldırımdaki direğe çarptığı yer aldı.