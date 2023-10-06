Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da otomobil, kaldırımdaki direğe çarptı: 2 ölü

        AYDIN'ınEfelerilçesinde kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti. Kaza anı, MOBESE kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da otomobil, kaldırımdaki direğe çarptı: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ınEfelerilçesinde kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti. Kaza anı, MOBESE kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Kuyulu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler'den İncirliova yönüne giden 58 DU 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk dildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ömer Bütün (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatı kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Parmak izinden kimlik tespiti yapılamaya çalışırken, otomobili kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Öte yandan kaza anının MOBESE kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; aşırı hızlı olduğu görülen otomobilin kontrolden çıkıp, kaldırımdaki direğe çarptığı yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şenol güneş istifa etti!
        Şenol güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist Nergis Muhammedi layık görüldü
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"

        Benzer Haberler

        Aydın'da trafik kazası sonrası bir süre yürüyemeyen motosikletli polis, üni...
        Aydın'da trafik kazası sonrası bir süre yürüyemeyen motosikletli polis, üni...
        Aydın'da köpeğine tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi y...
        Aydın'da köpeğine tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi y...
        Nazilli Belediyespor'un rakibi Serik Belediyespor
        Nazilli Belediyespor'un rakibi Serik Belediyespor
        Aydın'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da öğrenci servis araçlarının çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Aydın'da öğrenci servis araçlarının çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Aydın'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Aydın'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü