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        Aydın'da otomobil, kaldırımdaki direğe çarptı: 2 ölü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:20
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        Aydın'da otomobil, kaldırımdaki direğe çarptı: 2 ölü (2)
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        KİMLİĞİPARMAKİZİNDEN TESPİT EDİLDİ

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden diğerinin de kimliği belli oldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzünün tanınmayacak durumda olan cansız bedenin 18 yaşındaki Atakan Özcan'a ait olduğu ortaya çıktı. Özcan'ı kimliği parmak izi incelemesi yapılarak tespit edildi. Özcan'ın aynı kazada ölen ve geçen temmuz ayında vatani görevini yapmak için gittiği askerden dönen Ömer Bütün ile arkadaş oldukları belirlendi. Kazanın iki arkadaşın gezmek için gittikleri Aydın'dan İncirliova'daki evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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