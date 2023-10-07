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        Motosikleti devrilen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

        AYDIN'dadomuz avına giderken motosikletinin devrilmesiyle omzundaki av tüfeği ateş alan Nuri Arkan (32), başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:55
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        Motosikleti devrilen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü
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        AYDIN'dadomuz avına giderken motosikletinin devrilmesiyle omzundaki av tüfeği ateş alan Nuri Arkan (32), başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi Sarıova mevkisinde meydana geldi. Nuri Arkan, av tüfeğini alıp motosikletiyle domuz avına gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra silah sesi duyuldu. Bölge halkının ihbarıyla, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Nuri Arkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında Arkan'ın, motosikletin devrilmesiyle omuzundaki av tüfeğinin ateş aldığı ve saçmaların başına isabetiyle öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Arkan'ın cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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