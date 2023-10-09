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        Efeler'in çıkışı sürüyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, deplasmanda Amasyaspor FK'yı tek golle yenerken gözünü zirveye dikti. Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynadığı ligde bu sezon da çıkışına kaldığı yerden devam eden Aydın ekibi 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 11 puan topladı. Efeler, lider Karşıyaka'nın yalnız 1 puan gerisinde puan tablosundan ikinci sıraya yerleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:55
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        Efeler'in çıkışı sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK, deplasmanda Amasyaspor FK'yı tek golle yenerken gözünü zirveye dikti. Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynadığı ligde bu sezon da çıkışına kaldığı yerden devam eden Aydın ekibi 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 11 puan topladı. Efeler, lider Karşıyaka'nın yalnız 1 puan gerisinde puan tablosundan ikinci sıraya yerleşti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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