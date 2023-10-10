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        Aydın merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

         AYDINmerkezliİstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.   

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:19 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:20
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        Aydın merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
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         AYDINmerkezliİstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.   

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Aydın merkezli İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., E.K., İ.N., Y.K. ile T.C. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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