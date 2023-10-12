Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor lige odaklandı

        ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde Hacettepe'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, sezona odaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor lige odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde Hacettepe'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, sezona odaklandı.

        Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, kupada beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade ederek, "Elendiğimiz için üzgünüz. Ancak hayat devam ediyor. Önümüzde uzun ve zorlu bir lig maratonu var. Zirveye oynuyoruz. Bu hafta evimizde Kırşehir FK takımı ile karşılaşacağız. Bu maçı kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
        Kuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945: 0-2
        Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945: 0-2
        Takiple durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Takiple durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama