Nazilli Belediyespor lige odaklandı

ZiraatTürkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde Hacettepe'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, sezona odaklandı.

Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, kupada beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade ederek, "Elendiğimiz için üzgünüz. Ancak hayat devam ediyor. Önümüzde uzun ve zorlu bir lig maratonu var. Zirveye oynuyoruz. Bu hafta evimizde Kırşehir FK takımı ile karşılaşacağız. Bu maçı kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,