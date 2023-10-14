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        Nazilli Belediyespor - Kırşehir FK: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:33
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        Nazilli Belediyespor - Kırşehir FK: 3-0
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER:Batuhan Kolak, Kerem İltangil, Gökhan Yüksel

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Baran, Hakkı Can (Dk. 89 Yunus Emre), Özkan, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 89 Yakup Emre), Tibet (Dk. 70 Barış), Ali Karakaya (Dk. 70 Anıl), Ahmet, Salih (Dk. 80 Berkant)

        KIRŞEHİR FK: Burak - Mehmet Ersavaş, Muhammet Serdar, Gökay, Görkem (Dk. 73 Gökdeniz),  Mehmet Cansın, Mert (Dk. 86 Hüseyin Solaklı), Fatih (Dk. 62 Talha), Hüseyin Ekici (Dk. 86 Ümit Can)

        GOLLER: Dk. 57 Salih, Dk. 74 Barış, Dk. 90 Yakup Emre (Nazilli Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, Fatih (Kırşehir FK)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Kırşehir FK'yı 3-0 mağlup etti. 

        İlk yarısı golsüz sona eren maçta gol perdesini 57´nci dakikada Salih açtı: 1-0. Nazilli Belediyespor 74´üncü dakikada Barış´ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Müsabakada son sözü 90´ıncı dakikada Yakup Emre söyledi.(3-0) Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 19´a çıkardı. Kırşehir FK ise 2 puanla son sırada kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - BAHATTİN ALBAYRAK

        2023-10-14 17:32:21

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