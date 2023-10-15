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        Aydın'da 7 noktada örtü yangını çıkaran şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:35
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        Aydın'da 7 noktada örtü yangını çıkaran şüpheli tutuklandı
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        TülayAKSAY/KUŞADASI(Aydın)-AYDIN'da 7 noktada çıkan örtü yangınları ile ilgili kundaklama şüphesiyle Hüseyin Karadeniz, gözaltına alındı. Karadeniz tutuklanırken, azmettirici olduğu öne sürülen G.U. serbest bırakıldı.

        Kuşadası ilçesi Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan, Kirazlı mahallelerinde 10 Ekim'de 7 noktada örtü yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Kundaklama şüphesi ile yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda; güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyen Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 96 saatlik görüntüleri inceledikten sonra otomobilli şüphelinin Hüseyin Karadeniz olduğunu belirledi.

        'İDARİ İŞLEME KIZDI' İDDİASI

        Ekipler, düzenlenen operasyonla Hüseyin Karadeniz ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen G.U.'yu gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadeniz, 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanırken, G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.U.'nun bir süre önce Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölgedeki araziler ile ilgili yapılan idari bir işleme kızdığı, yangınları çıkarması için Hüseyin Karadeniz'i azmettirdiği iddia edildi. Soruşturma sürüyor.

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