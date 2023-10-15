Efeler 09 SFK - Pazarspor: 1-1
STAT:İncirliovaAhmet Yaşar Kocabıyık
HAKEMLER: Kemal Savaş, Yunus Yıldız, Abdullah Polat
EFELER 09 SFK: Mert Özyiğit - Furkan (Dk. 64 Köksal), Sabutay, Polat, Muhammed, Deniz (Dk. 77 Berkan), Burak (Dk. 64 Tugay), Hakancan, Enescan (Dk. 70 Atakan), Mert Efe (Dk. 77 Tayyip), Uğur
PAZARSPOR: Mehmet Akif - Abdurrahman, Muhammet, Aykut, Furkan (Dk. 76 Alperen), Yavuz (Dk. 61 Yusuf Ensar), Ahmet, Efe Taylan, Semih (Dk. 61 Talha Enes), Göktuğ, Oğuzhan (Dk. 87 Mehmetcan)
GOLLER: Dk. 22 Uğur (Efeler 09 SFK), Dk. 90+7 Abdurrahman (Pazarspor)
SARI KARTLAR: Furkan, Muhammed, Hakancan, Polat (Efeler 09 Spor), Mehmet Akif, Yusuf Ensar (Pazarspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 Spor sahasında Pazarspor'la uzatmanın sonunda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik 2 puan bıraktı. Aydın ekibi maçın 22'nci dakikasında Uğur'un golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Pazarspor dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Abdurrahman'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Bu sonucun ardından Efeler 09 takımı 12 puana yükselirken, Pazarspor puanını 8 yaptı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,