Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09'un son dakika kabusu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09'un son dakika kabusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK evindeki son iki maçta galibiyeti uzatmanın son anlarında kaçırıp liderlikten oldu. Önceki hafta iç sahada Eynesil Belediyespor önünde 1-0 öndeyken 90+5'inci dakikada kaleside penaltıdan gol görerek 1-1 beraberliğe razı olan Aydın ekibi dün de yine evinde Pazarspor karşısında 1-0 önde götürdüğü maçta 90+6'da gol yedi. Son iki iç saha maçında son anlarda 4 puan kaybeden Efeler grupta 12 puanla üçüncü sırada kalarak zirvede yer alma fırsatını tepti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Gazze nasıl karanlığa ve susuzluğa mahkum bırakıldı?
        Gazze nasıl karanlığa ve susuzluğa mahkum bırakıldı?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kuşadası açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Efeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Efeler'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Efeler 09 SFK - Pazarspor: 1-1 
        Efeler 09 SFK - Pazarspor: 1-1 
        Eski Aydın milletvekili Mehmet Semerci, son yolculuğuna uğurlandı
        Eski Aydın milletvekili Mehmet Semerci, son yolculuğuna uğurlandı