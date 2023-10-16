Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

AYDIN'ınKuşadası ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kadınlar Denizi'ndeki bir sitenin plajında, sabah saatlerinde lastik bot şişiren 3 kişiyi ve 5 kaçak göçmeni fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahilden yeni hareket ettikleri belirlenen kaçak göçmenlerin lastik botunu, başka bir plajda durdurdu. Bottaki kaçak göçmenlerden 2'si kaçarken, diğer 3'ü yakalandı. Takip sonucu yerleri tespit edilen 2 göçmen ile organizatör şüphelileri Ali T. (40), Ercan B. (29) ve Enes Ö. (19) de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu oldukları ve Gaziantep'ten gelerek Yunanistan'a kaçmak istedikleri belirlenen 5 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.