Nazilli'ye yönetimden moral
Zirve yarışıverdiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mali olarak sıkıntılı günler yaşayan Nazilli Belediyespor'da yönetim kesenin ağzını açtı.
Zirve yarışıverdiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mali olarak sıkıntılı günler yaşayan Nazilli Belediyespor'da yönetim kesenin ağzını açtı.
Ligde son olarak Kırşehir FSK'yı evinde 3-0 yenerek 8 maçta topladığı 19 puanla ikinci sıraya yerleşen siyah-beyazlılarda yönetim takıma galibiyet ve beraberlik primlerini yatırarak moral dopingi yaptı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,