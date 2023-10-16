Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'ye yönetimden moral

         Zirve yarışıverdiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mali olarak sıkıntılı günler yaşayan Nazilli Belediyespor'da yönetim kesenin ağzını açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'ye yönetimden moral
        ABONE OL
        ABONE OL

         Zirve yarışıverdiği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mali olarak sıkıntılı günler yaşayan Nazilli Belediyespor'da yönetim kesenin ağzını açtı.

        Ligde son olarak Kırşehir FSK'yı evinde 3-0 yenerek 8 maçta topladığı 19 puanla ikinci sıraya yerleşen siyah-beyazlılarda yönetim takıma galibiyet ve beraberlik primlerini yatırarak moral dopingi yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!

        Benzer Haberler

        Aydın'da iş yerinden incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da iş yerinden incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Kuşadasıspor yenişemedi
        Kuşadasıspor yenişemedi
        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Kuşadası'nda 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Efeler 09'un son dakika kabusu
        Efeler 09'un son dakika kabusu
        Kuşadası açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı