Aydın Büyükşehir Belediyespor filede evinde
Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki 2023-2024 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın ilk iç saha maçında Çukurova Belediyespor'u konuk edecek.
Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki 2023-2024 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın ilk iç saha maçında Çukurova Belediyespor'u konuk edecek.
Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Aydın ekibi bu maçın ardından ligde cumartesi günü de yine evinde Eczacıbaşı'yla rakip olacak.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,