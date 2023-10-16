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        5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü

        AYDIN'da5 katlı otelin çatısında boya yapan Kemal Katırcılar (64), üzerine bastığı demir kapağın açılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:30
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        5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü
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        AYDIN'da5 katlı otelin çatısında boya yapan Kemal Katırcılar (64), üzerine bastığı demir kapağın açılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde Otogar yakınlarındaki bir otelde meydana geldi. 5 katlı otelin çatısındaki demir korkulukları boyayan Kemal Katırcılar, üzerine bastığı kapağın açılması sonucu zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katırcılar, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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