Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'de Kanber üzgün

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler'de Kanber üzgün
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta evinde Pazarspor'la 90+6'ncı dakikada kalesinde gördüğü golle berabere kalarak zirve yarışında fırsat tepen Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Veyis Kanber üzgün olduklarını söyledi. Kanber, son dakika golüyle kaçan galibiyete çok üzüldüklerini ifade ederek, "Gol pozisyonlarından yararlanamadık. Attığımız golden sonra bulduğumuz ataklardan sonuç alsaydık sahadan mutlu ayrılan taraf olacaktık. Kaybettiğimiz 2 puan için çok üzgünüz. Oyuncularımız elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Maçtan sonra bizlere gösterilen tepkileri anlıyorum. Son dakikada yenilen golle sahadan beraberlikle ayrılmak herkesi olduğu gibi bizleri de üzdü. Benim tepkim birkaç seyirciye oldu, taraftarımıza olmadı. Bugüne kadar taraftarımızın desteğini hep gördük, bundan sonraki maçlarda da taraftarımız arkamızda olacaktır" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor zirve aşkına
        Nazilli Belediyespor zirve aşkına
        Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
        5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü
        5 katlı otelin çatısından düşen işçi öldü
        Didim açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü
        Aydın'da 5. kattan düşen işçi öldü
        Söke'de 5. kattan düşen işçi yaralandı
        Söke'de 5. kattan düşen işçi yaralandı