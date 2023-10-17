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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Belediyespor: 1-3

        SultanlarLigi 2´nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çukurova Belediyespor´a 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:08
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Belediyespor: 1-3
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        SultanlarLigi 2´nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çukurova Belediyespor´a 3-1 mağlup oldu.

        Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 18-25, 25-22 ve 20-25´lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ikinci yenilgisini alırken, Çukurova takımı galibiyetle tanıştı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-10-17 21:07:14

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