Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çukurova Belediyespor: 1-3
SultanlarLigi 2´nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çukurova Belediyespor´a 3-1 mağlup oldu.
Giriş: 17.10.2023 - 21:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:08
SultanlarLigi 2´nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çukurova Belediyespor´a 3-1 mağlup oldu.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 18-25, 25-22 ve 20-25´lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ikinci yenilgisini alırken, Çukurova takımı galibiyetle tanıştı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-10-17 21:07:14