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        Aydın'da 2 bin 266 internet sitesine yayın yasağı

        AYDIN'dajandarmanın yaptığı çalışmalarda yasa dışı bahis, terör propagandası, fuhuş ve müstehcenlik gibi dolandırıcılık amaçlı yayın yaptığı belirlenen 2 bin 266 siteye yayın yasağı getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:30
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        Aydın'da 2 bin 266 internet sitesine yayın yasağı
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        AYDIN'dajandarmanın yaptığı çalışmalarda yasa dışı bahis, terör propagandası, fuhuş ve müstehcenlik gibi dolandırıcılık amaçlı yayın yaptığı belirlenen 2 bin 266 siteye yayın yasağı getirildi.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında; internet üzerinde, gündeme uyumlu konular kullanılarak dolandırıcılık maksadıyla geliştirilen web sitesi ve mobil uyumlu uygulamaların tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 913 yasa dışı bahis içerikli, 657 fuhuş ve müstehcenlik içerikli, 33 terör propagandası ve dezenformasyon içerikli ve 663 kimlik hırsızlığı içerikli olmak üzere toplamda 2 bin 266 siteye erişim yasağı getirildi. Ertelemeli ihtiyaç kredisi, sahte interaktif vergi dairesi, sahte e-Devlet, üniversite harç ödemesi, açık öğretim APK ders uygulama, üniversite yarı yıl harç ödemesi ve benzeri sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 31 şüpheli ve sosyal medya üzerinden dezenformasyon, müstehcenlik ve terör örgütü propagandası suçu içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli olmak üzere toplamda 50 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

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