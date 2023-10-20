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        Aydın BŞB'ye güçlü konuk

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı iki maçı da kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın güçlü rakiplerinden Eczacıbaşı'nı ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Eczacıbaşı ligde 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:19
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        Aydın BŞB'ye güçlü konuk
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        Voleybol Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı iki maçı da kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın güçlü rakiplerinden Eczacıbaşı'nı ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Eczacıbaşı ligde 2'de 2 yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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