Aydın BŞB'ye güçlü konuk
Voleybol Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı iki maçı da kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın güçlü rakiplerinden Eczacıbaşı'nı ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Eczacıbaşı ligde 2'de 2 yaptı.
Giriş: 20.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:19
Voleybol Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı iki maçı da kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın güçlü rakiplerinden Eczacıbaşı'nı ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Eczacıbaşı ligde 2'de 2 yaptı.
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