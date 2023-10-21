Nazilli Belediyespor evinde 5'te 5 istiyor
TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta sürpriz şekilde şampiyonluk mücadelesi verip son maçında hafta içi deplasmanda Kırklarelispor'a 1-0 kaybeden Nazilli Belediyespor yarın sahasında Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, karşılaşmayı kazanıp zirve yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Bu sezon daha önce evinde 4'te 4 yapan Nazilli 9 maçı 19 puanla geçti.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,