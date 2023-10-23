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        Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki toplam 37 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:45
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        Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki toplam 37 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik, Kuşadası ilçesi açıklarında önceki gün saat 10.05'te lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bottaki toplam 37 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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