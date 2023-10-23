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        Nazilli'nin serisini sonuncu bitirdi

         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon iç sahada daha önce 4'te 4 yapan Nazilli Belediyespor, bu maça kadar galibiyet alamayıp haftaya son sırada başlayan Zonguldak Kömürspor'a 3-0 gibi farklı skorla yenildi. Hafta içinde Kırklarelispor'a dış sahada 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez 2 maç üst üste puan alamazken zirvenin gerisine düştü. Henüz geçen hafta lider Vanspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada olan Nazilli, üst üste 2 mağlubiyetle kendisini zirvenin 8 puan arkasında beşinci basamakta buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:12
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        Nazilli'nin serisini sonuncu bitirdi
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         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon iç sahada daha önce 4'te 4 yapan Nazilli Belediyespor, bu maça kadar galibiyet alamayıp haftaya son sırada başlayan Zonguldak Kömürspor'a 3-0 gibi farklı skorla yenildi. Hafta içinde Kırklarelispor'a dış sahada 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez 2 maç üst üste puan alamazken zirvenin gerisine düştü. Henüz geçen hafta lider Vanspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada olan Nazilli, üst üste 2 mağlubiyetle kendisini zirvenin 8 puan arkasında beşinci basamakta buldu.

        Zonguldak maçında hakem hatalarını olduğunu ancak bunun arkasına sığınmayacaklarını söyleyen teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Karşılaşmada hakam hataları vardı. Etkili bir oyun sergilemedik. Bunun için de hatayı kendimizde arayacağız. Oyuncularımız çok yorgundu. Performans düşüklüğü oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kalemizde bireysel hatadan gol gördük. Hamleler yaptık ama yeterli olmadı. Daha iyi olacağız. Mağlubiyetin birçok nedeni var bunlara girmek istemiyoruz. Ne yazık ki eski coşkumuz ve enerjimiz yoktu" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

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