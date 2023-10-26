Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (2)
ZEREN,GEÇENHAFTA DA YURTTA ASANSÖRDE KALMIŞ
Aydın´da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 1 hafta önce de yurtta asansörde kaldığı ortaya çıktı. Kızı Zeren'in geçen hafta annesine yurtta asansörde kaldığını anlattığını söyleyen baba Akın Ertaş, "Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. Ertaş´ın cenazesinin yarın öğlen İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Tolga TAHÇI/AYDIN ,