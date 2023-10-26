Arkadaşları yurttaki asansöre sıkışarak ölen öğrencilerden oturma eylemi (3)

ANNESİHASTANEYEKALDIRILDI

Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, acı haberi alarak eşi Akın Ertaş ile Aydın'a gelen annesi Serpil Ertaş, rahatsızlandı. Serpil Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ertaş çiftini hastanede ziyaret edip, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Canbolat, hastanede görüştüğü Akın Ertaş'a yaşanan talihsiz kazanın ardından gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını ve konunun takipçisi olduklarını belirtti.

ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, Zeren Ertaş'ın asansör kazasında ölümünün ardından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda oturma eylemi yapan öğrencilerden bir kısmı yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba izinleri olmadığı gerekçesiyle engel oldu. Bunun üzerine öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı.

Tolga TAHÇI/AYDIN,