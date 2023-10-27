Nazilli Belediyespor telafi arıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kaybedip zirve yarışının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Efe Tanrıverdi'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kaybedip zirve yarışının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Efe Tanrıverdi'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.
Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 19 puanla 5'inci sırada yer alırken, 1461 Trabzon 20 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,