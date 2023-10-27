Aydın Büyükşehir Belediyespor filede Kuzeyboru karşısında
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evindeki Eczacıbaşı maçını 3-2 kaybetmesine rağmen güçlü rakibinden puan alarak alkış toplayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evindeki Eczacıbaşı maçını 3-2 kaybetmesine rağmen güçlü rakibinden puan alarak alkış toplayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Ligde 3 maçta 3 yenilgi alıp 1 puan elde eden Aydın temsilcisi 13'üncü sırada yer alırken, 2 galibiyeti bulunan Kuzeyboru 5'inci basamakta yer alıyor.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,