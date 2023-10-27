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        Yurtta Zeren'in ölümünde asansörün bakımını üstlenen firma sahibi gözaltında

        AYDIN'da,Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak ölümüyle ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi M.B. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:20
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        Yurtta Zeren'in ölümünde asansörün bakımını üstlenen firma sahibi gözaltında
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        AYDIN'da,Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak ölümüyle ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi M.B. gözaltına alındı.

        Olay, dün gece yarısı sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

        Zeren Ertaş'ın 9 Temmuz'da sosyal medya hesabından, 'sadece ölüler görür' yazılı asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

        ASANSÖR FİRMASI SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturmada yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firma sahibi M.B. bugün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

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