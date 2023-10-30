Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 49 gözaltı

        AYDIN'dajandarmanın226 personel ile gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 49 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'dajandarmanın226 personel ile gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 17 ilçede, 71 ekip halind toplam 226 personel ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda ev ve şüphelilerin üzerine yapılan aramalarda 7 kilogram 522 gram esrar, 251 gram kenevir tohumu, 33 adet sentetik ecza hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca 1 av tüfeği, 34 mühimmat ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu

        Benzer Haberler

        Aydın'ın filede konuğu Karayolları
        Aydın'ın filede konuğu Karayolları
        Aydın'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Buray konser verdi
        Aydın'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Buray konser verdi
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlanıyor
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlanıyor
        Aydın'da düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Aydın'da düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Aydın'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları
        Aydın'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları
        Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)