Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0
SultanlarLigi 5´inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Karayolları´nı 3-0 mağlup etti.
SultanlarLigi 5´inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Karayolları´nı 3-0 mağlup etti.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda 77 dakika süren müsabakanın setleri 25-14, 25-15 ve 26-24´lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ilk galibiyetini elde edip 5 puana ulaşırken, 5´inci yenilgisini alan son sıradaki konuk takım puanla tanışamadı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın -
2023-10-31 20:55:48