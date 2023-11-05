Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın´da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp

         AYDIN´ınSökeilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın´da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL

         AYDIN´ınSökeilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke´ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması

        Benzer Haberler

        Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
        Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
        Aydın'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        Aydın'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aydın'da uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        'İlçeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu
        'İlçeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu
        Kabuğu kırılan kaplumbağaya metal plakla müdahale
        Kabuğu kırılan kaplumbağaya metal plakla müdahale
        Nazilli'ye güçlü rakip
        Nazilli'ye güçlü rakip