Aydın'da 3 kişinin öldüğü selde kayıp çiftçiyi arama çalışmalarında 2'nci gün (2)

2KİŞİTOPRAĞA VERİLDİ

Söke'nin Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden Hacer Alptekin ve Erhan Kavaklıçay, Demirçay Mahalle Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AFAD Genel Müdürü Oktay Memiş, Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, il ve ilçe emniyet müdürleri, il ve ilçe jandarma komutanları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ/AYDIN,