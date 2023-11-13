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        Efeler 09 koltuğu sevdi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu geçen hafta Ergene Velimeşespor'u deplasmanda yenerek devralan Efeler 09 SFK, evinde Silifke Belediyespor'u da 4-1'le geçerek zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:00
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        Efeler 09 koltuğu sevdi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu geçen hafta Ergene Velimeşespor'u deplasmanda yenerek devralan Efeler 09 SFK, evinde Silifke Belediyespor'u da 4-1'le geçerek zirvedeki yerini korudu.

        Profesyonel ligde ikinci sezonunu geçiren, geçen yıl play-off oynadıktan sonra bu yıl mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışı veren Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, "Zirvedeki yerimizi koruyarak yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Hep birlikte kenetlenerek adım adım hedefe gitmeye devam edeceğiz" dedi.

        Veyis Kanber, "Uzun bir aranın ardından taraftarımızın önünde kendi sahamızda güzel bir galibiyet aldık. Bunun için çok mutluyuz. Hava şartlarından dolayı zemin biraz kötü olsa da oyuncularımız sahada iyi bir performans sergiledi. Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyeti, bu hafta evimizde kazanarak taçlandırmış olduk. Oyuncularımın her birini kutluyorum. Bizleri içeride dışarıda yalnız bırakmayan taraftarımıza ve Efeler halkına çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti tüm kulüp çalışanlarımıza ve Efeler 09 camiasına armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN

        2023-11-13 11:50:23

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