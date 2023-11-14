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        Aydın'a İlayda'dan kötü haber

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da sezon başında VakıfBank'tan kiralanan orta oyuncu İlayda Uçak sakatlık şoku yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:00
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        Aydın'a İlayda'dan kötü haber
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        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da sezon başında VakıfBank'tan kiralanan orta oyuncu İlayda Uçak sakatlık şoku yaşadı.

        Aydın ekibinin evinde Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki voleybolcuyla ilgili mavi-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz İlayda Uçak'ın diz bölgesinde çoklu bağ yırtılması görülmüştür. Hemen tedavisine başlanacak olup en kısa süre içerisinde aramıza döneceğine inanıyoruz. Çok geçmiş olsun İlayda Uçak" denildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA

        2023-11-14 10:58:03

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