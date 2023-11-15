Nazilli Belediyespor Şükrü Akar'a emanet TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Afyonspor'a 1-0 kaybedip Play-Off hattının dışında kalan Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörünü belirledi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından çalıştırıcı Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun istifasını kabul eden yönetim, takımı Şükrü Akar'a emanet etti. Kulüp Başkanı Şahin Kaya yaptığı yazılı açıklamada, "Takımımızı teknik sorumlu olarak Şükrü Akar'a emanet ettik. Profesyonel futbol takımımız bir önceki teknik ekip ile yoluna devam edecek olup teknik sorumlu görevine ise daha önceden milli takım apoleti olan ve birçok profesyonel kulüpte görevde bulunmuş Şükrü Akar'a teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Afyonspor'a 1-0 kaybedip Play-Off hattının dışında kalan Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörünü belirledi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından çalıştırıcı Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun istifasını kabul eden yönetim, takımı Şükrü Akar'a emanet etti. Kulüp Başkanı Şahin Kaya yaptığı yazılı açıklamada, "Takımımızı teknik sorumlu olarak Şükrü Akar'a emanet ettik. Profesyonel futbol takımımız bir önceki teknik ekip ile yoluna devam edecek olup teknik sorumlu görevine ise daha önceden milli takım apoleti olan ve birçok profesyonel kulüpte görevde bulunmuş Şükrü Akar'a teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,